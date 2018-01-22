ماتا يقترب من العودة إلى فالنسيا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني عبر بوابة فريقه السابق فالنسيا، حيث ينتهي عقد ماتا مع “الشياطين الحمر” عقب نهاية الموسم الحالي، وهناك حديث عن إمكانية تفعيل بند التجديد لموسم إضافي، لكن هذا ليس مؤكدا خصوصا بعد التعاقد مع أليكسيس سانشيز، حيث يرفض ماتا البقاء في ملعب “أولد ترافورد” بعد وصول سانشيز الذي سيقلل من فرصه باللعب، وسيكون بإمكان النجم الإسباني الانتقال بصفقة حرة إلى أي ناد يريد التعاقد معه في الصيف القادم، وهو يفضل العودة إلى فالنسيا لينهي مسيرته هناك.

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