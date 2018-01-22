مارتينيز: “لم أستمتع في عهد غوارديولا”

أكد نجم بايرن ميونيخ أنه لم يستمتع بالعمل تحت قيادة مواطنه بيب غوارديولا، بسبب الإصابات التي لحقت به، حيث قال لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، خلال تصريحاته لشبكة “تي.زد” الألمانية: “يجب أن نظهر الامتنان والاحترام لهاينكس ولرغبته، بعد ما قدمه معنا هذا الموسم إذا لم يستمر الموسم المقبل، حتى لو كنا نأمل بقائه”، وتولى هاينكس المسؤولية الفنية للبافاري، عقب إقالة أنشيلوتي، وأكد أنه مستمر حتى نهاية الموسم فقط، ولن يتواجد العام المقبل، واختتم: “فترة غوارديولا؟ كان من المؤسف أنني لم أستطع الاستمتاع تحت قيادته، لأنني أصبت لمدة 18 شهرا”.

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