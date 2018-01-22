ماركينيوس: ريال مدريد يستخدم نيمار لزعزعة استقرار باريس

علق البرازيلي ماركينيوس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الشائعات التي تحدثت مؤخرًا عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مواطنه نيمار، مهاجم الفريق الباريسي.

وقال ماركينيوس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ريال مدريد يحاول زعزعة الاستقرار، لا يوجد شيء صحيح في هذه الشائعات”.

وأضاف: “الشيء الوحيد المؤكد أن نيمار على ما يرام وقال إنه سعيد، ويملك كل ما يحتاجه في باريس”.

وتحدث البرازيلي عن صافرات الاستهجان من جماهير النادي الباريسي ضد نيمار قائلا: “يمكن للجماهير أن تفعل ما تريد، كانوا يريدون أن يسجل كافاني، ولكن من الغريب أن تصفر ضد لاعب سجل 4 أهداف وصنع اثنين في مباراة واحدة”.

يذكر أن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أوناي إيمري، صرح مؤخرًا بأن هناك من يحاول زعزعة استقرار النادي الفرنسي في الفترة الحالية.