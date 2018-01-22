ميسي ينصح البارصا بتمديد عقد أومتيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة تدخل لمنع رحيل أحد نجوم الفريق الكتالوني إلى “البريميرليغ”، وبحسب صحيفة ” إكسبريس” الإنجليزية، فقد طالب ميسي إدارة ناديه بتجديد عقد الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ورفع قيمة الشرط الجزائي بعقده، حيث يملك أومتيتي عقدا مع “البلاوغرانا” بشرط جزائي بقيمة 60 مليون أورو، وهو مبلغ متوسط مقارنة بمستوى اللاعب والأرقام القياسية التي أصبحت الأندية الأوروبية تعرضها من أجل الظفر بالنجوم الكبار.

“ليو” متخوف من اهتمام السيتي بخدمات الفرنسي

أفادت الصحيفة أن ميسي يرى أن أومتيتي عنصرا أساسيا يدعم دفاع برشلونة، وتواجده مع جيرارد بيكي في الخط الخلفي للفريق يزيد من قوة دفاع النادي الكتالوني، كما أنه متخوف نوعا ما من نادي مانشستر سيتي الذي أبدى استعداده لكسر قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع أومتيتي، لذلك طالب ميسي بتجديد عقد أومتيتي بعدما كان برشلونة قد أعلن تجديد عقد بيكي حتى جوان 2022 بشرط جزائي قيمته نصف مليار أورو، وكذلك سيرجي روبيرتو، ومن المنتظر أن يتم تجديد عقد أومتيتي.

والد رافينيا يكشف سبب رحيله عن برشلونة

كشف مازينيو أوليفيرا والد ووكيل أعمال رافينيا ألكانتارا نجم برشلونة عن سبب رغبة ابنه بالرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأكد أوليفيرا على أنه يتفاوض مع إنتر ميلان في الوقت الراهن من أجل نقل ابنه إلى ملعب “جوزيبي مياتزا” هذا الشتاء، وأوضح أوليفيرا أن رافينيا فضل الرحيل عن برشلونة لرغبته في اللعب بشكل منتظم لكي يشارك في نهائيات كأس العالم 2018 رفقة منتخب البرازيل وهو ما سيوفره له إنتر ميلان.

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