نيمار يرد على شائعات الانتقال للريال

وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان رسالة غامضة عبر يومياته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستعرام”، بعد صافرات استهجان جماهير الفريق الباريسي ضده، وشائعات رحيله المرتقب إلى ريال مدريد في انتقالات الصيف، فالصحافة الفرنسية والإسبانية تربط نيمار برحيل مرتقب لريال مدريد في الصيف القادم، حيث نشر نيمار صورة كتب عليها “عمرك لا يحدد نضجك، مؤهلاتك لا تحدد ذكاءك، الشائعات عنك لا تحدد من أنت”.

.. ورد أيضا على انتقادات الجماهير

أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية والمقربة من برشلونة، إلى أنه على الرغم من غموض الرسالة، إلا أن معناها واضحا بالوقت ذاته، وهو أنه سيبقى في قمة تركيز ولن يركز على عرض الريال ولا على جماهير باريس سان جيرمان التي انتقدت البرازيلي وأطلقت صافرات الاستهجان عليه في مباراة الفريق الماضية أمام ديجون بالدوري الفرنسي، حين توجه نيمار لتسديد ركلة ترجيح رغب زميله إدينسون كافاني في تسديدها ليحطم رقم زلاتان إبراهيموفيتش (156 هدف)، وسجل نيمار منها الهدف الرابع له والثامن لفريقه في المواجهة التي انتهت بفوز سان جيرمان بنتيجة (8-0).

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