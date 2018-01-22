‏” bein sports” في قلب فضيحة جديدة بطلها بلاتر

تواصل الصحافة الإنجليزية كشف ما يسمى بفضائح قطر وتقديمها رشاوى للحصول على شرف تنظيم كأس العالم 2022 بعد 8 سنوات من إعلان اسم المنظم، من خلال حصول مسؤولين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” على هذه الرشاوى.. صحيفة “ديلى ميل” البريطانية نقلت عن بونيتا ميرسايديس، محققة تعمل لدى الفيفا، عن اتفاق بين شركة تليفزيونية قطرية وسيب بلاتر، يقضي بحصول الأخير على 100 مليون دولار في حال فوز قطر بشرف تنظيم المونديال على حساب أمريكا، وأضافت ميرسايديس، أن بلاتر أخبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأن الولايات المتحدة ستسخر سباق تنظيم المونديال لصالح قطر، بعدما أخبره ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق “يويفا”، بأنه صوت لصالح الدولة الصغيرة، بالإضافة إلى 22 عضواً آخرين من اللجنة التنفيذية للفيفا، وأضافت المحققة فى كتابها أن شبكة القنوات الرياضية القطرية “الجزيرة الرياضية سابقا” وبمسماها الحالى “beINsports” حالياً اتفقت على دفع 100 مليون دولار إلى رئيس الفيفا بلاتر، تحت بند مساهمات إنتاج، ولكن ذهبت كل هذه الأموال إلى حساب رجل الأعمال السويسري الموقوف حالياً عن ممارسة أي مهنة لها علاقة بكرة القدم.

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