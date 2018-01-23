برنامج ترفيهي يومي لمدينة روستوف في المونديال

سيكون ضيوف مدينة “روستوف” خلال فترة كأس العالم التى ستقام فى روسيا الصيف المقبل على موعد مع برنامج ترفيهي على هامش استضافة المدينة لخمس مباريات من المونديال، وذكرت بلدية مدينة روستوف، بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية بالمنطقة، أن المدينة ستشهد منطقة ترفيهية للجماهير على هامش مباريات البطولةن ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن وزير التنمية الاقتصادية لمدينة روستوف أن المنطقة الترفيهية ستكون على نهر “دون”، وستحتوي على حفل لموسيقى “جاز” يوميا.

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