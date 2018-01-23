بلومي: ” محرز يستطيع اللعب بسهولة في برشلونة أو الريال “

قال نجم الكرة الجزائرية السابق لخضر بلومي، إن مواطنه رياض محرز أفضل كثيرا من العديد من لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، ويستحق الوجود في فريق عالمي وليس ليستر سيتي، وقال بلومي في مقابلة مع “رويترز”، إن عدم انتقال محرز الذي ذكرت تقارير أنه كان قريبا من الانتقال إلى آرسنال أو ليفربول لكن لم تتم الصفقة في النهاية إلى فريق أكبر أمر مؤسف، وأضاف: “محرز يستحق اللعب في فريق كبير ويستطيع اللعب في برشلونة وريال مدريد أو مانشستر يونايتد، فهو أفضل من كريم بن زيما ولويس سواريز بكل صراحة”.

” يقوم بدور كبير وصلاح يستحق جائزة أحسن لاعب إفريقي” بعدها واصل بلومي الحديث عن مواطنه محرز والعمل الكبير الذي يقوم به مع المنتخب الوطني بالرغم من الوضعية الحالية للخضر، كما تحدث لخضر عن تتويج المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي بجائزة أحسن لاعب إفريقي من الكاف وقال:” في المنتخب الجزائري محرز يقوم بدور كبير، رغم أن المنتخب في الوقت الراهن ليس في أفضل أحواله، صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب أفريقي وانظروا فقط إلى مساهمته الكبيرة في تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا، لقد ساهم بأكثر من خمسين المائة بأهداف وتمريراته الحاسمة، فضلا عن تألقه اللافت مع ليفربول، فهو الأفضل دون منازع في القارة السمراء العام الماضي وتتويجه لم يفاجئني”.

“ألكاراز ضيع علينا الوقت والمال وماجر كان سيؤهلنا إلى المونديال”

في تفسيراته لسبب إخفاق الجزائر في التأهل لكأس العالم 2018، قال بلومي أن تعيين الإسباني ألكاراز كان قرارا خاطئا ضيع على الجزائر الوقت والمال كما يرى بلومي أن زميله السابق رابح ماجر في المنتخب ومدرب الجزائر الحالي لو شغل المنصب في وقت مبكر كان من الممكن أن يتأهل المنتخب الوطني، وقال ابن معسكر: “أعتقد أن تعيين ماجر جاء متأخرا من طرف رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي، الذي كان عليه أن يضع الثقة في ماجر مبكرا،” وأضاف: “تعيين لوكاس ألكاراز مدربا كان قرارا خاطئا، وضيع علينا الوقت وخسرنا الأموال وماجر كان سيقود المنتخب نحو تحقيق نتائج أفضل في تصفيات كأس العالم، وليس كما كان عليه الحال”. ” المنتخبات العربية قادرة على التألق في المونديال”

رغم أن المنتخب الجزائري سيكون غائبا عن المونديال القادم وهو الذي كان ممثل العرب الوحيد في آخر بطولتين لكأس العالم في 2010 و2014، إلا أن بلومي أكد أن المنتخبات العربية المشاركة وهي مصر، السعودية، المغرب وتونس قادرة على التألق بما أن المستوى بين المنتخبات متقاربة وكل شيء وارد في المونديال وقال بلومي: “أتمنى من أعماق قلبي تألق منتخبي مصر والسعودية لأنهما يمثلان العرب رفقة المنتخبات العربية الأخرى، أعتقد أنه لا توجد منتخبات قوية وأخرى ضعيفة في كأس العالم، فالمستوى أصبح متقاربا جدا”. ” الجزائر كانت قريبة من إقصاء بطلة العالم” كما وجه بلومي رسالة إلى المنتخبات العربية التي ستشارك في مونديال روسيا بأن تتحلى بالإرادة والعزيمة فقط لأنها تملك الإمكانيات للتأهل ويجب عليها أخذ الاقتداء بالمنتخب الجزائري الذي كان قاب قوسين من إقصاء ألمانيا في الدور الثاني وهي التي توجت في النهاية باللقب العالمي وقال أيضا: “أنظروا ما فعلته الجزائر في كأس العالم 2014 بالبرازيل، فقد كانت قريبة من إقصاء ألمانيا التي توجت باللقب، لهذا فالمغرب قادرة على التألق حتى أمام منتخبات توصف بالكبيرة مثل إسبانيا والبرتغال، بقليل من الإرادة المنتخب التونسي قادر على العبور في مجموعته”. ب-بكوش

مرتبط