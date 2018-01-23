بيلي: “مارادونا يكرهني لأنني أفضّل ميسي عليه”

قال الأسطورة البرازيلي بيلي، أن العلاقة بينه وبين الأرجنتيني دييغو مارادونا ليست على ما يرام في الوقت الحالي بسبب تفضيله اللاعب ليونيل ميسي على حساب مارادونا في مقابلة صحافية، وفي حديثه لصحيفة “غلوبو البرازيلية” قال الجوهرة السمراء: “ظهر مارادونا في حوارات عديدة ويبدو عليه الضيق لأنني قلت أن ميسي أفضل لاعب حالياً، أعتقد أنه يشعر بالغيرة، أليس كذلك؟”، وتابع صاحب الـ77 عاما: “مارادونا قال لي: أنت لا تحبني؟ لا أروق لك؟ وأجبته: مارادونا وجهوا لي سؤالا عن أفضل لاعب في الوقت الحالي، إذا كان السؤال عن فترتك، كنت بالطبع سأختارك”.. المحادثة كانت بين بيلي ومارادونا بنهاية العام الماضي وانتشر على إثرها صور يقبل خلالها مارادونا رأس بيلي، الذي كان جالساً على كرسي متحرك، وأكد بيلي أنه يفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على حساب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الحالي بقوله: “ما زلت أفضل ميسي، لأن تسجيل الأهداف يبقى مهما دون شك، ولكن إذا لم يكن هناك أحد يمرر له الكرة فلن يصل إلى المرمى، إذن أفضل تواجد ميسي في فريقي المفضل”.

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