بيل يفضل لعبة الغولف على مشاهدة البياسجي

سخر اللاعب الدولي الويلزي غاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني من المنافس الأوروبي المقبل لفريقه في بطولة دوري الأبطال الأوروبي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال بيل في تصريحات تنقلها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “مشاهدة ما يفعله باريس؟ لا أحب مشاهدة الكثير من كرة القدم على التلفاز”، وتابع: أفضل رؤية مباريات الغولف بكل صراحة، لا نركز كثيراً على مواجهة الأبطال مازال هناك وقت”، وأضاف: “الآن علينا التركيز في المباريات بالترتيب للحصول على الثقة والعودة إلى منطقة الفوز”.

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