تسونامي سعودي يهب على الليغا الاسبانية

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الكرة السعودية، أعلنت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة لاليغا الاسبانية الخطوات الرئيسية فيما يخص شراكتهم من أجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية والتي تجسدت بإعارة 9 لاعبين لأندية الدوري الاسباني، وحضر 25 عضواً من أعضاء رابطة لا ليغا الاسبانية مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم، وقد انضم فهد المولد نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد والذي جدد للعميد صباح أمس حتى 2022 عقد إحترافي بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع نادي ليفانتي الاسباني، ورحب الحساب الرسمي للنادي الاسباني بالمولد ونشر الترحيب باللغة العربية عبر صفخته الرسمية على تويتر.

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