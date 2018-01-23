تشونغ يهين سيد أستراليا في مفاجأة الموسم

تمكن اللاعب الكوري تشونغ من الفوز على نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات نظيفة كواحدة من أكبر مفاجآت أستراليا المفتوحة، وجمع لقاء قوي جداً بين البطل الصربي نوفاك دجوكوفيتش والكوري هيون تشونغ، لاعبان يمتلكان أسلوب مشابه، وشخصية متشابهة في الملعب.. نوفاك دجوكوفيتش لايريد أن يستسلم، كان واضحاً جداً تصميمه وإرادته رغم الألم الذي عانى منه بسبب إصابة مرفقه.. نوفاك كان يريد الإنهاء السريع لأنه غير مرتاح على مستوى إصابة المرفق، لكنه واجه لاعبا صعبا وعنيدا وقويا جداً من على الخط الخلفي.

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