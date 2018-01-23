توتنهام يجهز مبلغا ضخما لخطف مالكوم

يجهز نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مبلغا ضخما قدره 50 مليون أورو من أجل الحصول على خدمات نجم فريق بوردو الفرنسي مالكوم خلال جانفي الجاري، وذكرت “توتو ميركاتو” الايطالية أن توتنهام يرغب في حسم الصفقة في أسرع وقت بعدما نجح في تجهيز المبلغ المطلوب من النادي الفرنسي، ويريد توتنهام الإسراع في إنهاء الإجراءات بعدما أظهر آرسنال اهتماما باللاعب البرازيلي خلال الساعات الماضية قبل أن يتراجع بعد حسم صفقة ميختاريان.

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