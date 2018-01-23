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دايتش يعلن استمراره مع بيرنلي حتى 2022

23 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 29 زيارة

وقع شون دايتش مدرب بيرنلي عقدا جديدا لأربع سنوات ونصف مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيبقيه حتى 2022.

وانضم دايتش (46 عاما) إلى النادي في أكتوبر 2012، ومنذ تعيينه قاد بيرنلي للترقي مرتين إلى الدوري الممتاز.

وبعد استمرار الفريق بين الكبار الموسم الماضي باحتلال المركز 16 يحتل بيرنلي حاليا المركز الثامن ليحصل دايتش على إشادة واسعة من الخبراء.

وقال دايتش لموقع النادي على الإنترنت: “خبرتي صغيرة نسبيا بمعايير التدريب وما زلت أتعلم وأسعى للتحسن. لأسباب شخصية أعتقد أن بيرنلي هو أفضل مكان لتحقيق هذا الأمر”.

وتابع: “أعمل في أجواء جيدة جدا واستمتع بوجودي. ينتظرني الكثير من العمل”.

ورغم أن النادي لم يكشف أي تفاصيل مالية ذكرت صحف أن دايتش سيحصل على 3.5 مليون جنيه إسترليني (أربعة ملايين دولار) سنويا.

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