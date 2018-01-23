رئيس الأرجنتين يعد نجوم التانغو بمشاهدتهم من الملعب في روسيا

أعلن الرئيس الأرجنتيني مارويسيو ماكري عن زيارته لروسيا خلال فترة كأس العالم الصيف المقبل، لبحث مشاورات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن الرئيس الأرجنتيني قرر حضور إحدى مباريات منتخب بلاده في المونديال، خلال زيارته المتوقعة في جوان المقبل للاتفاق مع بوتين على بعض النقاط التي سيتم استعراضها في قمة “العشرين” الاقتصادية، المقرر إقامتها نهاية العام في العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”، والمعروف عن ماكري أنه من محبي كرة القدم، حيث ظهر ذلك سابقا في إحدى أحاديثه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نهائي مونديال 2014 متمنيا مقابلة المانشافت مجددا في النهائي للانتقام والفوز بالبطولة.

مرتبط