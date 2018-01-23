رئيس “الكاف” يحضر حفل تنصيب جورج ويا رئيسا

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على رأس وفد رسمي من “الكاف”، إلى العاصمة الليبيرية “مونروفيا” استعدادا لحضور حفل تنصيب الأسطورة جورج ويا رئيساً لليبيريا، ووافق أحمد أحمد على تلبية دعوة جورج ويا بحضور حفل تنصيبه في ملعب “كانيون” الذي أقيم مساء أمس، الاثنين، بحضور رؤساء من غانا، زامبيا، نيجيريا، توغو ومالي بالإضافة إلى بعض أصدقاء ويا من عالم كرة القدم، ويعتبر ويا من أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ وذلك بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم في 1995، وخاض ويا الانتخابات الرئاسية عام 2005، ووصل فيها إلى جولة الإعادة أمام إلين جونسون سيرليف ولكنه خسرها وبفارق كبير.

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