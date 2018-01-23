صديق رونالدو يتضامن مع “الدون” برسالة مؤثرة

ردَّ ريكاردو ريجوفي، أحد أصدقاء كريستيانو رونالدو، بعبارات مؤثرة على الانتقادات الموجهة إلى نجم ريال مدريد في الآونة الأخيرة بعد تراجع مستواه، ونقلت صحيفة (ماركا) رسالة ريجوفي التي نشرها على صفحته في “إنستغرام” وكتب فيها: “يقال إن كرة القدم بلا ذاكرة، لكن هذا ليس صحيحًا في المطلق، فملايين المعجبين بك في أنحاء العالم لديهم ذاكرة”، وأضاف: “لدينا هذه الذاكرة لأننا نعرف عدد الساعات التي تقضيها من أجل الحفاظ على مستواك، نعرف التضحية التي تقدمها من أجل الفريق، نحن محظوظون لأننا نستطيع الاستمتاع بمشاهدتك تلعب”، وأكمل: “نعرف أن شغفك بكرة القدم هو ما يحركك، تثيرك الألقاب التي تفوز بها مع رفاقك، هذا ما يدفعك للعمل وليس مجرد المال”، وختم ريجوفي “طموحك لا يتوقف، شجاع وتقول ما تعتقد به، أنا واثق من أنك ستبقى هكذا دوما، وأنا فخور بأنك صديقي”.

مرتبط