فقير مطلوب في آرسنال والسيتي وبرشلونة

دخلت أندية آرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين وبرشلونة الاسباني في منافسة قوية من أجل الظفر بخدمات نجم فريق ليون الفرنسي نبيل فقير خلال الفترة المقبلة، وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الايطالي أن اللاعب الفرنسي الشاب جذب العديد من الأندية الأوروبية التي طلبت ضمه بعد تألقه مع الفريق الفرنسي مؤخرا، وكان جان ميشيل أولاس رئيس ليون قد أشاد بقدرات اللاعب الشاب والذي وصفه بنيمار الصغير بعد أن تألق وسجل 15 هدفا في 18 مباراة مع ليون خلال هذا الموسم، علما أن نبيل فقير هو لاعب من أصول جزائرية، وسبق له أن فضل المنتخب الفرنسي على نظيره الجزائري.

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