برنامج مباريات الثمن النهائي
1 – م. الجزائر ش.بلوزداد
2 – ج.ع.مليلة م.البيض
3 – ا.البليدة – د.تاجنانت
4- ش.الدار البيضاء – ش.القبائل
5- م.بجاية – م.هران
6- ش.الساورة – ا.العاصمة
7- ا.بلخير – ش. الزاوية
8- ا.بلعباس – ا.بسكرة
الدور ربع النهائي
الفائز من اللقاء رقم 8 يواجه الفائز من اللقاء رقم 6
الفائز من اللقاء رقم 1 يواجه الفائز من اللقاء رقم 5
الفائز من اللقاء رقم 7 يواجه الفائز من اللقاء رقم 2
الفائز من اللقاء رقم 4 يواجه الفائز من اللقاء رقم 3
قرعة مباريات كأس الجمهورية
برنامج مباريات الثمن النهائي