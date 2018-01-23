قرعة مباريات كأس الجمهورية

برنامج مباريات الثمن النهائي

1 – م. الجزائر ش.بلوزداد

2 – ج.ع.مليلة م.البيض

3 – ا.البليدة – د.تاجنانت

4- ش.الدار البيضاء – ش.القبائل

5- م.بجاية – م.هران

6- ش.الساورة – ا.العاصمة

7- ا.بلخير – ش. الزاوية

8- ا.بلعباس – ا.بسكرة

الدور ربع النهائي

الفائز من اللقاء رقم 8 يواجه الفائز من اللقاء رقم 6

الفائز من اللقاء رقم 1 يواجه الفائز من اللقاء رقم 5

الفائز من اللقاء رقم 7 يواجه الفائز من اللقاء رقم 2

الفائز من اللقاء رقم 4 يواجه الفائز من اللقاء رقم 3

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