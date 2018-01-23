ليفاندوفسكي أفضل هداف أجنبي في تاريخ بايرن ميونخ

حقق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، رقمًا مميزًا بعد هدفيه فى انتصار فريقه على فيردر بريمن بالمباراة التي جمعتهما أول أمس، الأحد، ضمن منافسات البوندسليغا، وأشار الموقع الرسمي للبوندسليغا إلى أن عدد أهداف ليفاندوفسكي وصل لـ94 هدفًا بعد 114 مباراة في البطولة مع الفريق البافاري، ليتخطى آريين روبن (93)، ويصبح أفضل هداف أجنبي فى تاريخ بايرن ميونخ، وكان ليفاندوفسكي قد حطم رقم كلاوديو بيزارو مهاجم بايرن السابق (87 هدفًا)، في وقت سابق من هذا الموسم، ولكن يبقى الأخير أفضل هداف أجنبي في البوندسليغا بشكل عام برصيد 191 هدفًا، مقابل 168 للدولي البولوني.

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