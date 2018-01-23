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LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: Jesse Lingard of Manchester United in action during the Premier League match between Chelsea and Manchester United at Stamford Bridge on October 23, 2016 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

لينغارد يستجمم باسبانيا ويسأل: “أين أنت يا ليو؟”

23 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, كواليس النجوم 30 زيارة

وجه جيسى لينغارد، جناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة إلى الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، وقال لينغارد في رسالته خلال قضائه إجازة قصيرة بمدينة برشلونة، “الاسترخاء فى برشلونة، ليو أين أنت”، ويقضي لينغارد جناح مانشستر يونايتد عطلة خاطفة بإسبانيا قبل العودة إلى التدريبات مجدداً مع الشياطين الحمر استعداداً لمواجهة يوفيل تاون بدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

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