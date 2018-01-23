لينغارد يستجمم باسبانيا ويسأل: “أين أنت يا ليو؟”

وجه جيسى لينغارد، جناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة إلى الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، وقال لينغارد في رسالته خلال قضائه إجازة قصيرة بمدينة برشلونة، “الاسترخاء فى برشلونة، ليو أين أنت”، ويقضي لينغارد جناح مانشستر يونايتد عطلة خاطفة بإسبانيا قبل العودة إلى التدريبات مجدداً مع الشياطين الحمر استعداداً لمواجهة يوفيل تاون بدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

مرتبط