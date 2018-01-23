ماندي وبودبوز يسقطان بخماسية أمام برشلونة

سحق نادي برشلونة مستضيفه نادي ريال بيتيس في اللقاء الذي جمعهما أول أمس لحساب الجولة العشرون من الليغا الإسبانية بخماسية كاملة دون رد، في لقاء عرف صمود الدفاع الأندلسي حتى الدقيقة 59 ليبدأ في استقبال وابل من الأهداف بقدم ميسي وسواريز وبتواجد المدافع الجزائري عيسى ماندي الذي شارك أساسيا ولعب حتى صافرة النهاية وهو التي حامت شكوك حول مشاركته بعد أن غاب عن الحصتين اللتين سبقتا اللقاء بالمقابل بقى مواطنه الآخر رياض بودبوز على دكة البدلاء حتى الدقيقة 77 حيث قرر المدرب كيكي سيتين إشراكه وفريق متأخر بثلاثية نظيفة على آمل تقليص النتيجة، إلا أن لاعب مونبوليي السابق اختفى بين نجوم البارصا ولم يقدم أي إضافة في وسط الميدان.

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