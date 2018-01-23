محرز في التشكيلة المثالية للبريمرليغ

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز حصد الثناء عقب المردود الكبير الذي يقدمه مؤخرا مع ناديه ليستر سيتي في البريمرليغ وعودته لسابق عهده والمستوى الذي ظهر به لما قاد ليستر لتحقيق المفاجأة والفوز بلقب الدوري قبل عام من الآن، فمحرز يلقى الإشادة من كل وسائل الإعلام في انجلترا ومن بينها شبكة “بي بي سي” التي أكدت على العودة القوية للاعب ليستر بعد البداية المخيبة واصفة إياه باللاعب الكبير الذي لم يتأثر بشائعات رحيله عن ناديه ليستر وواصل التركيز ورفع حتى من مستواه خلال لقاءات البوكسينغ داي، حيث وضعت الشبكة اللاعب في التشكيلة المثالية للبريمرليغ عن الجولة الماضية بعد أن قاد ناديه للفوز على واتفورد بتسجيل الهدف الثاني والثامن له هذا الموسم.

غاريث كروكس: ” رحيل محرز مسألة وقت وبويال على بذلك”

ما يقدمه لاعب الخضر من مستوى كبير يزيد يوميا من فرص رحيله عن ناديه ليستر في هذا الشتاء بالرغم من نفي المدرب لفرنسي للفريق كلود بويال الذي لا يترك فرصة إلا ويؤكد أن محرز باق في النادي ولن يرحل، فمحلل شبكة “بي بي سي” غاريث كروكس قال أن رحيل محرز عن ليستر مسألة وقت فقط وبويال على علم بذلك وتصريحاته مخالفة تماما للواقع.

مدرب ليستر: “محرز لاعب متكامل ويملك طريقتين في اللعب”

عبر المدرب الفرنسي لنادي ليستر في تصريحات لقناة أس أف أر عن رضاه التام بالمستوى الذي يقدمه محرز في الجولات الأخيرة والذي يعتبر أحسن مما كان يقدمه قبل سنتين من الآن لما قاد ليستر لتحقيق اللقب وقال بويال أيضا: ” محرز الآن أفضل مما كان عليه في السابق، لقد أصبح متكامل، يمكنه المراوغة والتوغل مثلما كان في السابق، لكن مع خبرة أكثر ونضج أكبر، يمكنه الآن تنسيق اللعب وتغيير طريقة اللعب في المباراة لديه أسلوبين فوق أرضية الميدان وهذا رائع له وللفريق، يمكنه تنظيم اللعب وتقديم تمريرات حاسمة، والمراوغة وتسجيل الأهداف، هو لاعب متكامل بالفعل”.

جماهير آرسنال تطالب باستقدامه مكان سانشيز

عادت جماهير آرسنال لتضغط على إدارة الفريق ومعها المدرب أرسن فينغر من أجل الإسراع في التعاقد مع محرز في الميركاتو الشتوي الحالي لخلافة الشيلي سانشيز المنتقل إلى مانشستر يونايتد وجدد المدفعجية رغبتهم في رؤية محرز في ملعب الإمارات بعد إن أطلقوا هذه الحملة من قبل حتى بتواجد سانشيز ووالكوت وهي الحملة التي ربما تعكس أيضا رغبة إدارة آرسنال الذي يبقى الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

ب-بكوش

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