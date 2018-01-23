مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد: ” هدفنا مرتبط بتحضيراتنا ونأمل في المربع الذهبي”

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد سفيان حيواني عن اعتزازه بأداء لاعبيه في كأس أمم إفريقيا الجارية وقائعها بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، بعد أن أنهوا مرحلة المجموعات يوم الأحد بحصيلة فوزين وتعادل وخسارة، مؤكدا أن التشكيلة الجزائرية أظهرت حضورها في هذه المنافسة القارية، وقال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى :” أنا فخور جدا بما قدمه هؤلاء الشباب في اللقاءات السابقة من البطولة الإفريقية، وآمل أن نواصل على نفس المنوال في اللقاءات المقبلة”، وأضاف: ”سنحاول تحسين المستوى في مختلف المجالات وسنعمل أيضا على التركيز على الناحية المعنوية للاعبين وفي هذا النوع من المنافسات عليك تسييرها لقاء بلقاء، يجب علينا التركيز لأنه لا يمكننا الركوض وراء كل الأهداف بل علينا الاهتمام بهدف واحد”.

” لا نخجل من التعادل أمام تونس”

رغم تأخر التحضيرات تحسبا للمنافسة القارية لأسباب مختلفة فإن ”الخضر” تمكنوا من الفوز في أول خرجة لهم أمام الكاميرون (31-23) قبل الانهزام المفاجئ أمام البلد المنظم (26-25) في الجولة الثانية ولحساب الجولة الرابعة التي جرت وقائعها مساء الأحد تمكن المنتخب الوطني من خطف نقطة التعادل أمام نظيره التونسي (25-25) في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء. وقال في هذا الصدد: ”اللقاء أمام الكاميرون لم يكن سهلا لأنه شهد العديد من التدخلات وكانت معظمها بدنية، بعدها انهزمنا أمام الغابون، ولكن الخسارة بالنسبة للجزائريين تعد دافعا وهذا ما أكدناه أمام الكونغو”. وأضاف حيواني قائلا: ”لا نخجل بنتيجة التعادل أمام المنتخب التونسي، كنا نرغب في تحقيق الفوز لأننا أظهرنا حضورنا الحسن في المنافسة، أتمنى أن نسير باقي المشوار من البطولة بذكاء وبتركيز”.

“هدفنا التواجد في المربع الذهبي”

يطمح حيواني المدرب السابق للمنتخب السعودي أواسط, في الوصول إلى الدور نصف النهائي من أجل لعب تذكرة التأهل لمونديال 2019 بألمانيا والدنمرك. واختتم حيواني حديثه قائلا: ”أهدافنا تبقى مرتبطة بتحضيراتنا، تبقى أمامنا 48 ساعة من الراحة قبل خوض ثلاثة لقاءات أخرى قد تدفعنا إلى الأمام أو تسقطنا إلى الأسفل. أتمنى أن نتأهل إلى الأدوار المتقدمة أي ضمان تأشيرة المربع الذهبي، أعتقد أن التشكيلة قد أنهت الدور الأول دون إصابة ما عدا إصابة هشام داود و هذا شيء إيجابي”.

ب-بكوش

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