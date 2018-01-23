هذا ما سيربحه مورينيو من انضمام سانشيز للشياطين الحمر

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النجم التشيلي ألكسيس سانشيز، لاعب آرسنال، في صفقة رائعة للريد ديفيلز، حيث سيفيد اللاعب الفريق كثيراً خلال الفترة المقبلة والصراع على الدوري ورابطة الأبطال الأوروبية، ويعد سانشيز من أفضل اللاعبين في مركز الجناح في الدوري الإنجليزي خلال الوقت الحالي، إذ سيلعب في مركز الجناح الأيسر مع الدفع بخيسي لينغارد في مركز الجناح الأيمن أو مارسيال واللعب بروميلو لوكاكو مهاجما صريحا، أو يمكنه اللعب أيضاً في مركز الجناح الأيمن والإبقاء على المتألق مارسيال في الجناح الأيسر.

الورقة الرابحة إلى جانب المهاجم لوكاكو

ونجح سانشيز كجناح أيمن في تسجيل 47 هدفاً، وساهم في صنع 39 آخرين، أما كجناح أيسر فسجل 43 هدفاً، وشارك في 23 هدفا، كما يمتاز سانشيز أيضاً بمركز المهاجم رقم 9 أو الصريح، حيث تألق كثيراً عندما لعب في هذا المركز مع آرسنال، ومن قبله برشلونة، ونجح في تسجيل (30 هدفاً، وساهم في صنع 13 آخرين)، وقد يكون حلا رائعا أمام المدرب مورينيو للضغط على مهاجم الفريق روميلو لوكاكو، خاصة في ظل تراجع أدائه.

بإمكانه المشاركة في منافسات رابطة أبطال أوروبا

ومعلوم أن لدى سانشيز ميزة إضافية، فبخلاف اللعب جناح أو مهاجم صريح، يمكن الاستعانة به في مركز المهاجم الثاني تحت رأس الحربة، أو مركز صانع الألعاب، ولعب في هذين المركزين مع منتخب بلاده وبرشلونة وآرسنال، وساهم في مركز صانع الألعاب في تسجيل 15 هدفاً أحرز 10 أهداف، وصنع 5 لزملائه، وفى مركز المهاجم الثاني (4 أهداف، وساهم في تسجيل هدفين)، ويمكن الاستفادة من سانشيز في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاجه مانشستر يونايتد في معركته الحاسمة في البطولة، لزيادة القوة الهجومية للفريق، علما بأنه يحق له اللعب مع الريد ديفيلز، لأنه لم يشارك في البطولة مع آرسنال هذا الموسم، حيث يلعب الغانرز في اليوروباليغ.

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