واتفورد الإنجليزي يقيل مدربه ماركو سليفا

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي أمس، الأحد، إقالة ماركو سيلفا المدير الفني للفريق من منصبه بسبب تراجع النتائج، وذكر الموقع الرسمي لنادي واتفورد، أن الإدارة قررت فسخ التعاقد مع ماركو سيلفا، في ظل التدهور المستمر في نتائج الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، الأمر الذي يهدد مستقبل الفريق بالبطولة، ويحتل واتفورد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، وتذوق الفريق مرارة الهزيمة في 9 مباريات في آخر 11 لقاءً، وجاءت إقالة ماركو سليفا من تدريب واتفورد بعد أقل من 24 ساعة على الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”.

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