واست هام يسابق الزمن لضم نصري

يفكر نادي واست هام يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة في التعاقد مع اللاعب الفرنسي سمير نصري لاعب فريق أنطاليا سبور التركي، وذكر موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن نصري لا يؤدي بشكل جيد مع نادي أنطاليا سبور مما جعل واست هام يفكر في التعاقد معه، وسبق لنصري اللعب في صفوف آرسنال ومانشستر سيتي وإشبيلية قبل انتقاله إلى أنطاليا سبور ، علما أنه لاعب أيضا من أصول جزائرية، وقد تألق بشكل لافت مع مانشستر سيتي، الذي قضى معه الكثير من المواسم، قبل أن يقرر الذهاب للعب في البطولة التركية.

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