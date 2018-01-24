إياب ربع نهائي كأس الملك 21:30 سا

ريال مدريد – ليغانيس

الريال يطمح لحسم التأهل إلى نصف النهائي

يحتضن ملعب “سانتياغو بيرنابيو” مساء اليوم، مباراة إياب ربع كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وليغانيس، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز صعب لـ”الميرينغي” بهدف نظيف، وهذا يعني أن الملكي يكفيه التعادل في مباراة العودة حتى يؤمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي المسابقة، أما نادي ليغانيس فيحتاج لاعبوه للفوز بفارق هدفين على الأقل لتفجير المفاجأة والتأهل على حساب الجار العاصمي.

زيدان: “ليغانيس لن يستسلم وراموس جاهز”

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن مواجهة ليغانيس اليوم، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث قال: “نعلم أن ليغانيس لن يستسلم حتى نهاية المباراة، لذا نحن بحاجة لتكرار ما فعلناه في جولة الذهاب بالحفاظ على نظافة شباكنا مع تسجيل الأهداف”، وعن موقف سيرجيو راموس، العائد من الإصابة، قال زيدان: “سيرجيو سيكون متواجدا أمام ليغانيس، وبعدها سنرى”.

“رونالدو استعان بالهاتف أمام لاكورون ليرى عمق الجرح”

دافع زيدان عن كريستيانو رونالدو مهاجم الريال بعدما انتقده الجميع على الاستعانة بهاتفه النقال كي يرى إصابته في مباراة ديبورتيفو لاكورون الأخيرة، حيث قال: “لقد قام بالنظر إلى هاتفه لرؤية مدى عمق الجرح في العين”، وتابع:” الشيء الوحيد الذي كان يهم رونالدو وقتها هو أن يعلم مدى عمق الإصابة والألم الذي يشعر به، لقد قاموا بتخييط الجرح أمس وقد عاد إلى التدريبات”.

“نيمار يقدم أداء قويا مع باريس”

أشاد مدرب ريال مدريد كثيرا بالنجم البرازيلي المنتقل في الصيف الماضي مقابل 222 مليون أورو إلى نادي باريس سان جيرمان والذي ارتبط بشكل وثيق في الأسابيع القليلة الماضية بإمكانية الانضمام لريال مدريد، حيث قال: “نيمار يقدم أداء قويا مع فريقه باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، أعتقد أنه لاعب كبير يستطيع قيادة فريقه بأفضل طريقة ممكنة”.

“إيسكو سيكون له دائما دور مهم بالفريق”

عاد الفرنسي زيدان ليؤكد أن اللاعب إيسكو ألاركون صانع ألعاب الفريق دائما ما سيكون له دورا مهما بالنسبة للفريق ومبارياته، حيث قال: “إيسكو لاعب مهم، فهو سيكون له دور مهم في أي مباراة يلعبها الريال بالمستقبل”، وتابع: “لدي كل الثقة مع إيسكو من أجل تقديم أفضل أداء فني مع الفريق بالفترة القادمة، فهو لا يتغير ومازال لديه الشغف الكبير من أجل النادي”، وأنهى تصريحاته: ” مازالت الكثير من المباريات لم تلعب في الموسم الحالي ونريد إعطاء كافة الفرص لجميع اللاعبين”.

مرتبط