استفتاء يمنح ميسي لقب “الأفضل في التاريخ”

منح استفتاء جماهيري على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالحساب الرسمي لبرنامج (ستوديو استاديو) الاسباني لقب الأفضل بالتاريخ للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن الاستفتاء قد شارك به أكثر من 13 ألف مستخدم لموقع تويتر الشهير وجاءت النتيجة لصالح ميسي بنسبة 93% إلى 7% غير موافقين، ويتصدر البرغوث الأرجنتيني قائد منتخب التانغو جدول ترتيب الهدافين في الدوري الاسباني برصيد 19 نقطة بفارق أربع أهداف عن صاحب المركز الثاني لويس سواريز، ومازال الاستفتاء جارياً حتى الآن ويتبقى 10 ساعات أخرى قد تغير النتيجة ولا تمنح ميسي اللقب بالنهاية من خلال البرنامج.

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