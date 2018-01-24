الإنتر يتقدم بعرض رسمي لجلب ستوريدج

تقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي بعرض رسمي لضم دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، فاللاعب الإنجليزي لم يبدأ أساسيا مع “الريدز” هذا الموسم سوى في 5 مباريات، لذا يسعى للرحيل لناد يمنحه فرصة اللعب بانتظام لضمان التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، وبحسب شبكة “بي.بي.سي” فإن الإنتر تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على عكس إشبيلية الإسباني، الذي لم يتحرك بأي خطوة رسمية.

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