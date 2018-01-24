الخليفي يبحث عن أصحاب الجنسية الفرنسية

يبدو أن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالغضب الشديد من رغبة ريال مدريد في ضم نيمار نجم الفريق الأول، بل وهناك تقارير تؤكد اجتماع النادي الأبيض الاسباني مع والد اللاعب البرازيلي، ووفقا لبرنامج “التشيرنغيتو” الاسباني فإن رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يستعد للرد بقوة من خلال التعاقد مع مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان والمهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، وتعتقد إدارة النادي الباريسي أنها تحتاج لزيادة الجنسية الفرنسية في صفوف الفريق، وهو ما سيدفع النادي للتفكير في ضم كريم بن زيمة للهجوم مع استغلال العلاقة السيئة بين اللاعب وجماهير ناديه.

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