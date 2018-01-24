الكأس الذهبية تبدأ جولتها حول العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن انطلاق الجولة الثانية للكأس الذهبية حول العالم في رحلة ستستمر حتى ماي المقبل للوصول إلى العاصمة الروسية “موسكو” التي ستشهد حفل افتتاح كأس العالم “روسيا 2018” في 14 جوان المقبل، وانطلقت الجولة باحتفالية رسمية في لندن حضرها أبطال العالم السابقون الإنجليزي السير جيوف هورست، والإيطالي أندريا بيرلو قبيل بدء الكأس الذهبية برحلتها حول العالم، وتأتى هذه الجولة من أجل إتاحة المجال أمام أكبر عدد من المشجعين لتأمّل الكأس الذهبية عن قرب.

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