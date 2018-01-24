“الملكي” ينشر فيديو يوضح تفاصيل معالجة “الدون”

نشر نادي ريال مدريد الاسباني مساء الاثنين شريط فيديو يتضمن اللحظات الأولى لمعالجة كريستيانو رونالدو، الذي تعرض لإصابة قوية في الجانب الأيسر من الوجه، خلال المباراة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وسجل “صاروخ ماديرا” الهدف السادس لفريقه عند الدقيقة 84 من عمر اللقاء، برأسه، واصطدم خلال تسجيله للهدف بقدم مدافع الفريق الخصم، ونتج الاصطدام عن شق بجانب عين اللاعب البرتغالي، ليقوم المدرب الفرنسي زين الدين باستبداله، ويتولى الجهاز الطبي للريال معالجته، ليقوم النادي الملكي بنشر فيديو يتضمن تفاصيل معالجة الدون.

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