باريس ينافس الريال على كورتوا

أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في التعاقد مع حارس مرمى فريق تشيلسي تيبو كورتوا خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل، حيث ارتبط الحارس البلجيكي بإمكانية مغادرة “ستامفورد بريدج” و لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي حتى الآن بشأن التجديد، ما دفع إدارة النادي الباريسي للتفكير في التوقيع مع الحارس البلجيكي على الرغم من أن ريال مدريد يعد أبرز المهتمين باللاعب.

البلجيكي قد يصبح الحارس الأعلى راتبا في العالم

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن الأمراء الفرنسيين لديهم رغبة في الحصول على خدمات كورتوا في الصيف القادم، وأفادت أن النادي الباريسي يدرك جيدا أن نادي ريال مدريد يريد أيضا ضم الحارس ذاته، ولكن مسؤولي باريس سان جيرمان لديهم استعداد من أجل جعل كورتوا الحارس الأعلى أجرا في العالم، نظرا لعدم اقتناع مسيري “البي.أس.جي” بمستوى حارسي الفريق كيفن تراب وأريولا، فهذا الأخير لم يقدم مستوى جيد في اللقاء الأخير للنادي الباريسي ضد ليون في الدوري الفرنسي، ما كلف الفريق خسارة المباراة بنتيجة (2-1).

مرتبط