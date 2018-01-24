برشلونة يعلن رحيل ماسكيرانو

أعلن نادي برشلونة، أن خافيير ماسكيرانو سيغادر الفريق الإسباني بشكل رسمي في موسم الانتقالات الشتوي الحالي، وارتبط اللاعب الأرجنتيني بخطوة الابتعاد عن الكامب نو والانتقال إلى الدوري الصيني، وأصدر النادي الكتالوني بيانا جاء فيه: “ماسكيرانو يغادر نادي برشلونة بعد سبعة مواسم ونصف، وسوف يتلقى الأرجنتيني وداعًا مؤسسيًا من النادي يوم الأربعاء في حدث سيتم بثه على موقع النادي”، وأضاف: “سيحضر الحفل الوداعي رئيس النادي جوزيب ماريا بارثوميو وأعضاء الفريق الأول”.

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