بن زيمة مرشح للانتقال إلى “البي.أس.جي”

أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، وأوضح التقرير أن الفريق الباريسي ليس الراغب الوحيد بضمه، بل يسعى آرسنال كذلك للتعاقد معه، وقال مصادر صحفية أن باريس سان جيرمان أعرب عن اهتمامه بضم بن زيمة الذي يطارده آرسنال أيضا، وأضافت أن ريال مدريد يأمل في أن يتمكنوا من بيع أحد لاعبيهم الكبار في السوق، مما يقلل من تكلفة التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

مرتبط