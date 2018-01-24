تايدر:” لديّ تحد أريد أن أرفعه في مونتريال”

تحدث الدولي الجزائري سفير تايدر المنضم حديثا لنادي إمباكت الكندي عن تجربته الجديدة، والتي أكد أنها بمثابة مرحلة جديدة في مسيرته يتطلع فيها إلى حصد الألقاب، كما أكد اللاعب السابق لبولونيا الإيطالي في تصريحاته، قائلا:” انضمامي إلى نادي إمباكت مونتريال نقلة في مسيرتي، لاسيما وأن مشروع المدرب ريمي غارد في هذا النادي هادف وشجعني للقدوم إلى البطولة الكندية، كما أن مسيرتي في البطولة الإيطالية ومروري على أندية كبيرة شجع المدرب على ضمي، وبدوري أتطلع لأكون في مستوى تطلعات الجميع هنا”.

“أتيت لمونتريال للتتويج بالألقاب”

أكد الدولي الجزائري أنه قدم إلى كندا بطموحات كبيرة هذا في هذا الميركاتو الشتوية، وقال لاعب بولونيا السابق أن هدفه يبقى الوصول إلى منصات التتويج وتعويض ما فاته في البطولة الإيطالية، التي لم يحصد فيها أي لقب منذ قدومه إليها من فرنسا :” لقد انضمت إلى هذا النادي وكلي رغبة في التتويج بالألقاب، أريد أن أجعل هذه المغامرة الجديدة محطة هامة في مشواري، كما أود أن أحقق كل شيء مع هذا النادي وأصل لمنصات التتويج وأكون عند حسن ظن من وضعوا في ثقتهم”.

“مستوى البطولة الكندية تطور كثيرا”

عن مستوى البطولة الكندية ومستواها مقارنة بالبطولة الإيطالية التي كان ينشط فيها، أكد تايدر أن الانتقال إلى هذه المحطة الجديدة لا يعني أن مستواها منخفض بعد أن نشط في المستوى العالي، وقال لاعب بولونيا السابق:”‘ البطولة الكندية تطورت كثيرا وأصبحت تضاهي البطولات الكبرى، و قدومي إليها كان بمثابة تحد أريد أن أرفعه، وأعي جيدا أن مستوى البطولة هنا تطور والأمور لن تكون بالسهولة التي يعتقدها البعض، أو أن اللاعب الذي ينشط فيها منتهي”.

“العديد من اللاعبين الدوليين ينشطون فيها”

للتأكيد تحدث تايدر عن تجارب للاعبين دوليين كبار وفي المنتخبات الأوروبية ينشطون في البطولة الكندية، ليؤكد أن المستوى فيها يبقى مرتفعا والانتقال إليها لا يعني أن اللاعب منتهي، وقال في هذا الصدد:” البطولة الكندية لها مستوى جيد، لقد تطورت كثيرا، والدليل أنها باتت قبلة لعديد اللاعبين الدوليين ، ما ساهم في تطورها وجعلها تأخذ بعدا آخر، وأظن أنها تجربة رائعة سأحاول أن أمنح فيها الكل في الكل من أجل التألق وتحقيق ما جئت من أجله”.

خاض أول حصة تدريبية مع ناديه الجديد أمس

لم ينتظر الدولي الجزائري سفير تايدر كثيرا ليندمج في فريقه الجديد، حيث خاض أول مران له مع تشكيلة إيمباكت مونتريال والتي يقودها كما أسلفنا ذكره ريمي غارد، ويرغب اللاعب السابق لبولونيا في فتح صفحة جديدة في بطولة مختلفة نوعا ما عن التي كان ينشط فيها على عدة أصعدة، سواء فيما يخص المستوى أو حتى الظروف المحيطة بها.

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