جرت أمس قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 2 و3 فيفري ،حيث سيشهد هذا الدور لقاءات جد مثيرة و خروج مؤكد لأربعة نوادي من الرابطة الأولى بعد أو وضعت السيدة الكأس عدة نوادي من الرابطة الأولى في مواجهات مباشرة على غرار لقاء الديربي العاصمي بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد، وكذا لقاء اتحاد البليدة بدفاع تاجنانت و شبيبة الساورة باتحاد العاصمة و أخيرا مواجهة اتحاد بلعباس و اتحد بسكرة ، فيما وضعت الكأس كل من اتحاد بلخير و شباب الزاوية المنتميين للجهوي الثاني في لقاء مباشر .

برنامج المباريات

1 – م. الجزائر ش.بلوزداد

2 – ج.ع.مليلة م.البيض

3 – ا.البليدة – د.تاجنانت

4- ش.الدار البيضاء – ش.القبائل

5- م.بجاية – م.هران

6- ش.الساورة – ا.العاصمة

7- ا.بلخير – ش. الزاوية

8- ا.بلعباس – ا.بسكرة

الدور ربع النهائي

الفائز من اللقاء رقم 8 يواجه الفائز من اللقاء رقم 6

الفائز من اللقاء رقم 1 يواجه الفائز من اللقاء رقم 5

الفائز من اللقاء رقم 7 يواجه الفائز من اللقاء رقم 2

الفائز من اللقاء رقم 4 يواجه الفائز من اللقاء رقم 3

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