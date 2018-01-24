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خروج مؤكد لأربعة نوادي من الرابطة الأولى

24 جانفي 2018 آخر الأخبار, الحدث, الكرة الوطنية, كأس الجزائر 29 زيارة

جرت أمس قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 2 و3 فيفري ،حيث سيشهد هذا الدور لقاءات جد مثيرة و خروج مؤكد لأربعة نوادي من الرابطة الأولى بعد أو وضعت السيدة الكأس عدة نوادي من الرابطة الأولى في مواجهات مباشرة على غرار لقاء الديربي العاصمي بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد، وكذا لقاء اتحاد البليدة بدفاع تاجنانت و شبيبة الساورة باتحاد العاصمة و أخيرا مواجهة اتحاد بلعباس و اتحد بسكرة ، فيما وضعت الكأس كل من اتحاد بلخير و شباب الزاوية المنتميين للجهوي الثاني في لقاء مباشر .
برنامج المباريات
1 – م. الجزائر ش.بلوزداد
2 – ج.ع.مليلة م.البيض
3 – ا.البليدة – د.تاجنانت
4- ش.الدار البيضاء – ش.القبائل
5- م.بجاية – م.هران
6- ش.الساورة – ا.العاصمة
7- ا.بلخير – ش. الزاوية
8- ا.بلعباس – ا.بسكرة
الدور ربع النهائي
الفائز من اللقاء رقم 8 يواجه الفائز من اللقاء رقم 6
الفائز من اللقاء رقم 1 يواجه الفائز من اللقاء رقم 5
الفائز من اللقاء رقم 7 يواجه الفائز من اللقاء رقم 2
الفائز من اللقاء رقم 4 يواجه الفائز من اللقاء رقم 3

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