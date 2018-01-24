دي ماريا: “أحلم بمزاملة ميسي ولكن الأمر صعب للغاية”

أعرب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في اللعب بجانب مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة في أحد الأندية، ولكنه اعترف بصعوبة تحقيق حلمه نظرا لكون كل واحد منهما يخطط للاعتزال في فريق مختلف للفريق الذي يريد الآخر إنهاء مسيرته فيه، وقد كان دي ماريا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى “الكامب نو” خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يتم الاتفاق بين باريس وبرشلونة على الأمور المادية لتتوقف الصفقة ويضيع حلم اللاعب.

“أي شخص يتمنى اللعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ”

كشف دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان عن رغبة يتطلع لتحقيقها برفقة ليونيل ميسي، والذي يعتبره الأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث قال دي ماريا لمحطة “فوكس سبورت” الإذاعية: “أحب اللعب بجانب ميسي في منتخب الأرجنتين، أفضل شيء يمكن أن يحدث لك، هو أن تلعب بجوار اللاعب الأفضل في التاريخ”، وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: “الأمور تكون صعبة علينا، عندما لا يكون ميسي متواجدا معنا في المنتخب، لا يمكن لأحد أن يعوض غيابه”.

“الحلم قد لا يتحقق لأننا لا نخطط للاعتزال في ناد واحد”

توقع لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق أن لا يتحقق حلم باللعب مع ميسي، وذلك لأن كل واحد منهما يخطط للاعتزال في فريق غير الفريق الذي يخطط للاعتزال فيه زميله، فدي ماريا يريد أن ينهي مشواره مع فريق روزايرو سنتزال، في حين يطمح ميسي لتعليق الحذاء مع فريق نيولز أولد بويز، حيث قال: “سأحب أن ألعب إلى جانب ميسي أيضا على مستوى الأندية، رغم أن هذا صعب الحدوث في نهاية مسيرتنا المهنية، فأنا أخطط للاعتزال في روزاريو سنترال، بينما ميسي يريد الاعتزال بقميص نيولز أولد بويز”.

“نحن مرشحون للفوز بكأس العالم فلدينا ميسي”

أبدى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إعجابه الشديد بمواطنه ليونيل ميسي، وأشار إلى أنه تواجد نجم البارصا في صفوف “التانغو” خلال مونديال 2018 والذي سيقام في الصيف القادم على الأراضي الروسية سيمنح الأفضلية للمنتخب الأرجنتيني كي يتوجب كأس العالم وذلك على حساب الكثير من المنتخبات الأخرى، على غرار ألمانيا، إسبانيا، البرازيل وفرنسا، حيث قال: “نحن المرشحين للفوز بكأس العالم في روسيا لأن لدينا ميسي، هذا هو السبب في أنه من الصعب أن تفعل الأشياء نفسها إذا لم يكن معنا”.

“يجب أن أقاتل كي أضم المشاركة في المونديال”

أكد دي ماريا أنه لا يضمن مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، حيث يجب عليه أن يتألق مع فريقه حتى موعد البطولة ليتمكن من حجز مكان له في التشكيلة، حيث قال: “خورخي سامباولي مدرب المنتخب كان واضحا جدا معنا، ميسي هو الوحيد الذي يضمن مكانه، بقية اللاعبين يجب عليهم القتال ليحصلوا على مكانهم في التشكيلة، سيكون من الخطأ أن أفكر بأنني حصلت على مكاني، إذا تقاعست لن أكون في المونديال”.

“سنفوز بكأس العالم كي نمحي خسارتنا لـ3 نهائيات متتالية”

واصل أنخيل دي مايا حديثه عن مشاركة الأرجنتين في المونديال الروسي، بالتطرق إلى ضرورة الفوز بكأس العالم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني الذي خسر 3 نهائية في 3 سنوات متتالية، حيث انهزم في نهائي مونديال 2014 ضد منتخب ألمانيا ثم خسر نهائيي “كوبا أميركا” ضد منتخب التشيلي عامي 2015 و2016 على التوالي، وصرح في هذا الصدد، قائلا: “يجب أن نفوز بهذه الكأس لنمحي خسارتنا في 3 مباريات نهائية متتالية”.

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