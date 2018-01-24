ربع نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد الجزائر أنغولا

السباعي الجزائري في لقاء ثأري لحساب الدور ربع النهائي من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في ليبروفيل الغابونية ستخوض النخبة الوطنية لكرة اليد عشية اليوم بدءا من الساعة الثالثة بعد زوال لقاء في غاية الأهمية أمام المنتخب الأونغولي من أجل بلوغ المربع الذهبي من “الكان” ،وكان أشبال المدرب حيواني قد اقتطعوا تأشيرة التأهل عن المجموعة الثانية عقب احتلالهم للمركز الثاني وراء المنتخب التونسي برصيد 5 نقاط رفقة المنتخب الغابوني و بفارق الأهداف عن البلد المنظم .

لقاء صعب أمام خصم قوي

كان بإمكان السباعي الجزائري تفادي مواجهة أحد المرشحين للفوز باللقب القاري منتخب أونغولا القوي وهذا من خلال اللقاء التصفوي الأخير الذي أجروه أمام المنتخب التونسي بعد التعادل 25 / 25 ،حيث جانب رفقاء اللاعب شهبور الفوز و إنهاء التصفيات في المركز الأول لو حققوا الفوز على حساب نسور قرطاج ، و حقق المنتخب الأونغولي في التصفيات عن المجموعة الثانية مشوار جيدا من خلال فوزه بثلاثة لقاءات أمام كل من المنتخب النيجيري و المنتخب المغربي و منتخب الكونغو الديمقراطية في حين سجلت أنغولا هزيمة واحدة أمام المنتخب المصري .

أنغولا كانت وراء إقصاء الخضر من مونديال فرنسا

من جانب آخر تعتبر خرجة اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري ثأرية أمام المنتخب الأنغولي ،خاصة و أن هذا الأخير كان قد حرم السباعي الجزائري في آخر مواجهة بين المنتخبين خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر 2014 من التأهل لمونديال فرنسا ،حيث عجز أشبال صالح بوشكريو في تخطي عقبة هذا المنتخب العنيد ،ما يجعل لقاء اليوم بالثأري .

الفوز على أنغولا مفتاح التأهل لمونديال ألمانيا

على الرغم من صعوبة المهمة التي ستواجه أشبال المدرب حيواني اليوم أمام منتخب قوي ،إلا أن السباعي الجزائري تحذوه عزيمة كبيرة من أجل تحقيق الانتصار خاصة بعد الوجه الجيد الذي زهت به التشكيلة أمام منتخب تونس في آخر مباراة ،و تكتسي مواجهة اليوم أهمية أكبر للخضر من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم القادة بعد غياب طويل ،حيث أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى سيكونون مؤهلين للمحفل العالمي القادم .

شهبور:” لدينا أسلحتنا الخاصة لتحقيق الفوز و التأهل ”

صرح اللاعب رياض شهبور والمعول عليه كثيرا ضمن النخبة الوطنية برفقة بركوس بالنظر لخبرتهما الدولية الكبيرة أن المنتخب الجزائري و على الرغم من نقص التحضيرات للموعد القاري قادر على قلب الموازين و تحقيق التأهل :” صحيح أنه كان بإمكاننا ان نتفادى مواجهة المنتخب الأنغولي في الدور ربع النهائي لو عرفنا كيف نسير مباريات دور المجموعات ونحقق الفوز على الغابون أو تونس ،لكننا الآن أمام حتمية مطلقة وهي الفوز على أنغولا ،نحن ندرك أنه فريق قوي و قام بتحضيرات جيدة و يملك لاعبين ممتازين ،لكننا نملك أسلحتنا التي ستمكننا من تحقيق الفوز والتأهل للدور القدم “.

ج.ك

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