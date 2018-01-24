روسيا غاضبة من إبعاد رياضييها ببيونغتشانغ

أعلن الاتحاد الروسي للتزلج الإيقاعي أنه تلقى خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يفيد بأن كيسينيا ستولبوفا متسابقة التزلج الإيقاعي وزميلها إيفان بوكين لن يشاركا في الأولمبياد الشتوي ببيونغتشانغ، وأضاف الاتحاد الروسي “القرار السخيف الذي لا يستند إلى أي أساس يؤكد ثانية على عدم قدرة اللجنة الأولمبية الدولية على تفادي التأثيرات الخارجية في صناعة قراراتها”.

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