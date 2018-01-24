سليماني يرغب في الالتحاق بتشيلسي ولو كجوكير

لا يزال اسم الدولي الجزائري إسلام سليماني يتداول في المواقع المختصة في سوق تحويلات اللاعبين والصحف الكبرى والارتباط بعديد الأندية الأوروبية، فبعد أن تم وضعه من قبل مدرب تشيلسي كواحد من الأسماء الممكن التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الحالي بالنظر إلى مواصفاته التي تتناسب والمهاجم الذي يريده بطل إنجلترا في فريقه، كشفت شبكة “سكاي سبور” أن مهاجم ليستر متحمس جدا لخوض تجربة مع البلوز ولو كبديل للمهاجم الإسباني موراتا الذي يبحث له كونتي عن مساندة في الخط الأمامي.

البقاء كبديل في تشيلسي أحسن من ليستر

سليماني المتواجد منذ قدوم المدرب كلود بويال كورقة بديلة وحتى خارج الحسابات في اللقاءين الأخيرين أمام تشيلسي وواتفورد يرغب في الانتقال إلى بطل البريمرليغ الموسم الماضي ولو أنه يعلم أن المكانة الأساسية غير مضمونة، إلا أن ارتداء قميص تشيلسي بالنسبة لسليماني يعتبر أمرا جيدا جدا في مشواره الاحترافي وربما حتى قد يسهل عليه إيجاد فريق بعد انتهاء فترة إعارته والعودة إلى ليستر.

مستقبله سيحسم في الأيام القادمة

سيكون الدولي الجزائري أمام أسبوع حاسم وهو الأخير في سوق التحويلات الشتوية، فخروج سليماني من ليستر سيتي سيكون أكبر إنجاز يقوم به في هذا الوقت وهو الذي يدرك أنه لن يمنح شرف المشاركة مستقبلا مع المدرب الفرنسي الذي لا يمانع في رحيله بعد أن منحه الفرصة في لقاءات البوكسينغ داي بين أساسي وبديل وما إبعاده في الجولات الأخيرة إلا دليل على أنه غير مقتنع به وما عليه إلا إيجاد حل لوضعيته بالانتقال إلى واحد من الأندية التي ارتبط بها في الآونة الأخيرة.

ليستر يرفض خيار الإعارة وسليماني الخاسر الأكبر

لا تزال الإدارة التايلاندية لناد ليستر سيتي ترفض فكرة إعارة لاعبيها سليماني لأحد الأندية التي تقدمت بطلب لضمه، وتصر على بيع عقده بصفة نهائية للتخلص منه ولو بخسارة الكثير من الأموال، التي أنفقت عليه لما استقدمته من سبورتينغ لشبونة في الصيف الماضي مقابل قرابة 35 مليون أورو، إلا أن النوادي التي تضعه كهدف غير مستعدة للمغامرة بدفع المبلغ ،الذي تطالب به ليستر بما أنه لم يظهر كثيرا هذا الموسم وتريد استعارته لستة أشهر فقط.

ب-بكوش

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