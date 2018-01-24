سواريز أسرع “قاتل” في برشلونة

نجح اللاعب الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني على لقب أسرع قاتل في الفريق على مدار التاريخ من خلال معدل الأهداف التي سجلها مع إجمالي المباريات، وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن سواريز قد وصل إلى هدفه رقم 100 مع البلاوغرانا في 114 مباراة وهو ما يتفوق به على أربع نجوم بالفريق، الأول سيزار الذي سجل أول 100 هدف في مباراته رقم 159، ميسي الثاني ونجح في تسجيلهم في 154 مباراة، كوبالا في 137 مباراة وصامويل إيتو في 130 مباراة، واستطاع سواريز أن يقود هجوم البلاوغرانا في أربع مواسم حتى الآن، حيث سجل في 2014-2015 (16 هدفا)، 2015-2016 (40 هدفا) ، 2016-2017 (29 هدفا) والموسم الحالي حتى الآن سجل 15 هدفا.

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