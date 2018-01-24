لوف يريد مواجهة الأقوياء ولا يحب الضعفاء

أعرب يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن أمنيته في وقوع فريقه في قرعة صعبة قبل قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي ستقام اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وقال لوف “دائماً ما نريد تقييم أنفسنا أمام فريق كبير، لذلك فأنا لا أعترض على أن توقعنا قرعة دوري الأمم في مواجهة منتخبات قوية”، ويعد المنتخب الألماني ضمن المنتخبات الأربعة بالتصنيف الأول في قرعة البطولة، وبالتالي لن يواجه منتخبات البرتغال، إسبانيا، وبلجيكا.

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