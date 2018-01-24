لوكاس مورا مشمئز ممّا يعيشه في باريس

أكد اللاعب الدولي البرازيلي لوكاس مورا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الوضع الخاص به داخل الفريق أصبح مشمئزا ويرغب بالابتعاد، وقال مورا في تصريحات تنقلها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لقد تعبت من هذا الوضع، الصدمة كانت كبيرة في بداية الموسم الحالي”، وتابع: “لم أمر بمثل هذا الموقف منذ مجيئي إلى هنا في باريس بشهر جانفي عام 2013 وكان لدي معدل مشاركات 50 مباراة بالموسم الحالي”، وأنهى تصريحاته: “أنا لست سعيداً بما يحدث حالياً، اعتقدت أنني قد بنيت شيئا قويا هنا مع النادي، ولكن الحقيقة غير ذلك”.

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