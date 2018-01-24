مانشستر يونايتد أغنى نادٍ في العالم

حافظ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على موقعه في صدارة أغنى أندية كرة القدم في العالم من حيث الإيرادات، متفوقاً على ريال مدريد بفارق هو الأقل على الإطلاق بين العملاقين، وتصدر مانشستر يونايتد قائمة شركة “ديلويت” للمحاسبة، الخاصة بأغنى أندية كرة القدم للمرة العاشرة بعدما حقق إيرادات بلغت 676.3 مليون أورو موسم 2016-2017 وبفارق 1.7 مليون أورو عن الريال حامل لقب الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، وجاء فريق برشلونة في المركز الثالث بإيرادات بلغت 648.3 مليون أورو، وزاد إجمالي إيرادات أعلى 20 نادياً بنحو 6% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 7.9 مليار أورو.

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