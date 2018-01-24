ميسي ينصح ألكاسير بالرحيل

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، أحد زملائه في النادي الكتالوني بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبحسب صحيفة “دون بالون” الإسبانية، فإن ميسي طالب المهاجم باكو ألكاسير بالرحيل قبل نهاية جانفي الجاري، لأنه يدرك أن فالفيردي المدرب لبرشلونة لن يعتمد عليه بشكل كبير، وكشف ذات المصدر أن ميسي أكد لألكاسير أنه حال رحل عن الفريق سيجد فرصة أفضل للمشاركة، والتي تعد الأهم بالنسبة له في الوقت الحالي إذا ما كان يرغب في التواجد مع المنتخب الإسباني في كأس العالم هذا الصيف.

دولوفيو يقترب من العودة إلى ميلان

نشر موقع “فوتبول إيطاليا” أن جيرارد ديولوفيو جناح فريق برشلونة في طريقه للعودة إلى فريق ميلان الإيطالي هذا الشهر، وذكرت صحيفة “كوريير ديلا سيرا” الإيطالية، أن ديولوفيو على اتصال مستمر مع زملائه القدامى، وأعرب لهم عن رغبته في اللعب بصفوف ميلانو مرة أخرى، وعلى الرغم من ذلك، تفيد الصحيفة أن قيمة شراء اللاعب التي تصل إلى 20 مليون أورو، قد تقف عائقا أمام “الروسونيري”، في حين أن النادي يواجه منافسة من قبل إنتر ميلان ونابولي وروما على ضم اللاعب.

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