30 مليون أورو عائدات نيمار من التسويق الإعلاني

أصبح اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحصد 30 مليون أورو من جانب التسويق الإعلاني بخلاف راتبه السنوي في حديقة الأمراء، وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن نيمار قد حصل على الراعي رقم 20 في مسيرته الحالية ووقع على عقود تسويق (كافيه بيلون)، ويحصل اللاعب داخل النادي الباريسي على راتب سنوي قيمته 40 مليون أورو في الوقت الحالي ويزيد عن ما كان عليه في برشلونة بثلاثة رعاة جدد، علما أن البرازيلي نجح في قيادة هجوم العملاق الفرنسي حتى الآن من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها وإحداث الفارق في كل مباراة يشارك بها، فضلا عن أنه صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حينما قدم إلى البياسجي من برشلونة مقابل دفع 222 مليون أورو، قيمة الشرط الجزائي الخيالي الذي كان مفروضا من قبل إدارة البارصا.

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