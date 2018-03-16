آرسنال يسعى لزعزعة خطط المان بضم غلام مقابل عرض كبير

كشفت تقارير إنجليزية أمس أن نادي آرسنال بدأ بالفعل في التخطيط لموسمه المقبل بدراسة الصفقات التي يمكن أن يقوم بها، صحيفة الميرور البريطانية قالت يوم أمس أن نادي نابولي سيكون المستهدف الأول، حيث يسعى أرسن فينغر لضم ثلاثة لاعبين ينشطون في هذا الفريق وهم السنغالي كوليبالي والإيطالي جورجينيو والدولي الجزائري فوزي غلام، حيث يرى مدرب الغانرز أن ضم الثلاثي سيقوي كثيرا خطوط الفريق الدفاعية .

مدرب آرسنال غير سعيد بأداء مونريال وغلام سينافس كولاسيناتش

بحسب الميرور فإن أرسن فينغر غير سعيد بالمرة بالأداء الذي يقدمه الظهير الإسباني ناتشو مونريال ويرى أن تسريح الأخير لنادي آخر مع جلب غلام سيكون أفيد للفريق، غلام سيكون بذلك مطالبا بالتنافس مع الظهير البوسني القوي كولاسيناتش والذي قدم مستويات مميزة طيلة الموسم الماضي، لكن الجزائري يبقى قادر على منافسته وربما افتكاك المكان الأساسي بسهولة، حيث يعتبر غلام ثاني أحسن ظهير أيسر في العالم حاليا إلا إذا أثرت الإصابة على مردوده العام.

غلام يبقى مرتبط بالمان يوناتيد إلا إذا حدثت مفاجأة

كما هو معلوم فإن فوزي غلام يبقى مرتبط كثيرا بنادي مانشستر يونايتد الذي يدربه البرتغالي جوزي مورينيو، الصحافة الإيطالية أجمعت خلال الشهر الأخير على أن غلام سينتقل للمان حتى أنها تكلمت عن اتفاق نهائي بين وكيله جورج مينيدس ومدرب المان، واللذين يعتبران صديقين مقربين لكن يبقى الأمر غير رسمي لغاية الصيف وترسيم الأمور بعقود نهائية، لغاية ذلك يبقى الآرسنال وأي نادي آخر يرغب في ضم غلام قادرا على تغير رأيه ووجهته خاصة أن اللعب تحت إشراف أرسن فينغر قد يكون أكثر إغراءا من اللعب تحت إشراف مورينيو المعروف بمزاجيته .

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