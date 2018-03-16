أليغري: سبال أهم من ريال مدريد

أكد ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، على صعوبة مواجهة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن أليغري في نفس الوقت، قال أن فريقه يركز حاليا على المباراة التي سيخوضها خارج ملعبه أمام سبال، غدا السبت، في الدوري الإيطالي.

وقال أليغري في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو: “يوفنتوس ضد ريال مدريد مباراة كبيرة جدا، هذه هي المواجهات التي نعمل من أجلها، ريال مدريد مرشح قوي للفوز بدوري الأبطال، لذا إذا هزمناه سيكون الأمر رائعا، لكن في الوقت الحالي، نحن نركز فقط على مباراة سبال”.

وأوضح: “سامي خضيرة سيغيب أمام سبال بسبب بالإنفلونزا، ومهدي بنعطية للإيقاف، كما يتعافى كوادرادو وبرنارديسكي من الإصابات، أما باقي اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء”.

وتابع: “هيغواين في حالة جيدة وسوف يلعب غدا، ولم يكن ماريو ماندزوكيتش في حالة جيدة، ولكنه دائما لاعب كبير بالنسبة لنا”.

واختتم المدير الفني لليوفي: “لا ينبغي الاستهانة بفريق سبال، لقد جمعوا الكثير من النقاط مؤخرا، ولم يخسر في آخر 10 مباريات على ملعبه، نسعى لحصد النقاط الثلاث من خلال لعب مباراة هادئة وعدم الاستعجال، لنتفوق على نابولي بسبع نقاط قبل مباراته يوم الأحد”.

ويتصدر يوفنتوس حاليا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة متفوقا بأربع نقاط على الثاني نابولي بعد مرور 28 جولة من المسابقة.